Magazine “Cafarnaum”, a pobreza como caos

Não é difícil comover o público com filme de criança. Pelo contrário, é até bem fácil cair na demagogia que, misturada ao sentimentalismo, desanda a maionese e transforma o que poderia ser crítica social no chamado “miserabilismo”. Nadine Labaki, ao trabalhar com o tema da pobreza infantil em Cafarnaum, evita de certa forma esses perigos óbvios. Vai além da apelação s...