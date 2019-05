Magazine Cadê o pai que (não) estava aqui?

A vida de Carla Rezende, 28 anos, ficou de pernas para o ar quando, depois dos 3 minutos mais longos da sua vida, o visor do teste de gravidez foi ocupado por um sinal positivo. Hoje, quase dois anos depois e com Helena nos braços, a estudante que decidiu assumir a criação da filha sozinha, após ouvir o ficante sugerir que ela fizesse um aborto, em nada se parece com ...