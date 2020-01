Magazine Cadê as obras originais?

Nos anos 1980, Siron Franco já era considerado um gênio das artes visuais e Goiânia fervilhava com diversas galerias a todo o vapor. Os artistas que integram o Galeria Aberta criaram obras que refletem a chamada geração 80 das artes de Goiás. Mas por onde andam os trabalhos originais que estamparam e ainda estampam as paredes dos prédios? O idealizador do projeto, P...