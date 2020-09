Magazine Cachorro engole máscara facial achada na rua e veterinários fazem alerta Caso serve para alertar sobre a importância da destinação correta do lixo e para lembrar que a destinação incorreta de resíduos não é prejudicial apenas ao ambiente, mas representa perigo aos animais

O descarte irregular de máscaras em meio à pandemia pode elevar o risco de disseminação da Covid-19, se tornar um problema ambiental ou ainda representar risco a animais. O cachorro Kobe é prova disso. Ele devorou uma durante um passeio e foi parar no hospital. O tutor, preocupado com possíveis danos no trato gastro-intestinal do pet, procurou atendimento veteri...