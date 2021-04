Foi de forma despretensiosa, a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, que o avô de Célio Cintra, 58 anos, começou a produzir cachaça há um século. Sem o objetivo de comercializar, virou tradição da família Cintra fazer a bebida para consumo próprio a cada safra. Genuinamente brasileira, a paixão pela cachaça tem respaldo por aqui: a bebida é considerada patrimônio histórico e cultural do país - e já conquistou o mundo. Adentrando os interiores de Goiás, a produção artesanal possui raízes na tradição familiar, com o conhecimento passado de geração em geração.

A partir de um costume que começou com o avô, Célio é hoje a terceira geração que faz cachaça de alambique. De uma produção informal, surgiu a fábrica da Cachaça Cállida, fazenda localizada entre os municípios de Cristalina e Luziânia. A família de Célio saiu de Minas Gerais em meados dos anos 1960, com o sonho de seu pai de conseguir melhores oportunidades com a construção de Brasília. “Ele vendeu o sítio e tudo o que tinha para ir para lá, para a gente estudar. Como forma de retribuir, adquiri essa fazenda há quase 30 anos”, conta o produtor.

Os ofícios eram outros de início. “Em 1993 teve a crise do leite. Decidimos largar o gado e fazer outras coisas”, lembra. Foi aí que seu pai sugeriu que comprassem um alambique para aproveitar o canavial que ainda tinham. “Ele falou para a gente fazer cachaça, porque as da região não estavam boas. Comprei um equipamento pequeno, porque o objetivo era fazer só para a família mesmo”, conta. Célio iniciou no ano seguinte um novo negócio com o pai, que foi parceiro e sócio até 2004, quando faleceu.

A partir disso, seu objetivo passou a ser estruturar melhor a empresa para seguir o legado que a família iniciou. “Em 2010 montei um alambique mais sofisticado, mas guardando a tradição da produção. Fiz muitos cursos nesse meio tempo”, conta. E a tradição, seguirá com as próximas gerações da família Cintra? “O interesse existe, mas meus filhos ainda não estão aqui comigo. Acompanham à distância e são apreciadores do produto”, comenta Célio. “Mas acredito que no momento certo, com as coisas crescendo por aqui, eles virão compor a empresa. Estamos precisando”, continua.

Duas décadas

Alexânia foi a cidade escolhida pela família de Galeno Cambéba, de 67 anos, para firmar raízes e expandir a produção da cachaça da família, fabricada há mais de 200 anos. O começo da história é no Ceará, que ganhou novos rumos há cerca de três décadas. “Quando nossas terras foram desapropriadas, tínhamos que decidir para onde ir. Optamos por Goiás por uma série de fatores: logística, facilidade de água e porque as terras não eram tão caras na época”, conta.

Galeno é o sétimo das oito gerações do Alambique Cambéba. “Meu filho que está à frente agora, ele que toca a empresa. Eu não faço mais nada, vivo às custas do trabalho dele”, brinca. A decisão de fincar raízes em Goiás foi acertada: hoje, a cachaça orgânica Cambéba possui mais de 30 prêmios em competições internacionais e possui fábrica moderna da reconhecida cachaça, exportada como “cachaça goiana”.