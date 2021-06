Magazine Cacau Protásio diz que cultura do cancelamento é cruel com erros dos artistas A artista diz não deixar “de viver ou dizer o que pensa” por causa dessa cultura

“Mãe, eu fui cancelada na internet, você não sabe o que é isso.” É assim que a cantora de funk Kellen, vivida por Lellê, 23, tenta explicar para a mãe, Cleide (Cacau Protásio), o tamanho que ela considera uma grande tragédia pessoal.A cultura do cancelamento é o tema central da comédia Barraco de Família, filme que estreia nos cinemas e no streaming no segundo semestre...