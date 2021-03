Magazine Cabras da Peste: filme brasileiro estreia na Netflix nesta quinta-feira (18) O filme aposta na sintonia entre Bruceuilis (Edilmilson Filho) e Trindade (Matheus Nachtergaele), que têm personalidades opostas

As produções para cinema e TV protagonizadas por duplas de policiais são um clássico. Tanto que viraram um subgênero (o buddy cop) com representantes que vão de Máquina Mortífera (1987) a Starsky e Hutch (2004, inspirado na série de 1975). A lista vai ser engrossada nesta quinta-feira com o brasileiro Cabras da Peste, que estreia direto no catálogo da Netflix. O filme, d...