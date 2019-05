Magazine “Cabaré Rosa Grená” é encenado na sede da Cia. Catavento

O espetáculo Cabaré Rosa Grená (foto) será apresento neste sábado, às 21 horas, na sede da Catavento Cia. Circense. Dirigida pelo coreógrafo e bailarino Daniel Calvet, a encenação precede uma festa no local. Daniel Calvet e conta com a participação do bailarino João Paulo Amorim na noite que mescla apresentação de números burlescos com festa embalada pelo som já caracte...