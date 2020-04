Magazine ‘Cabaré em casa’: Leonardo e Eduardo Costa anunciam live Transmissão será realizada pelo YouTube; confira a data e o horário

Atendendo aos pedidos de milhares de fãs de quarentena, Leonardo e Eduardo Costa confirmaram nesta sexta-feira (10), pelas redes sociais, que farão uma live do show Cabaré pelo YouTube. A transmissão está marcada para ser realizada no Dia do Trabalhador, em 1º de maio, em uma sexta-feira, com início previsto para 20h. ...