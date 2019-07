Magazine Caça talentos

Do outro lado do Centro de Goiânia, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, o projeto Canto de Ouro abre espaço para novos nomes da música popular goiana. Sempre aos domingos, o palco do evento será destinado aos artistas de trabalhos recentes e que ainda não tiveram a oportunidade de se apresentar. E abarca gêneros mistos, como pop, rock, rap e MPB. “O Can...