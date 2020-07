Magazine Caça ao tesouro Sabores, cheiros e texturas de ingrediente típicos do Cerrado inspira nova geração de chefs de cozinha que colocam em evidência o jeito de comer dos goianos

Uma mochila, uma barraca e a namorada. Acampado no meio do Cerrado, o desafio imposto era, no mínimo, curioso. Cozinhar apenas com os ingredientes encontrados no bioma que tem o gosto e o cheiro da cozinha de Goiás. “Foi uma experiência incrível. Saíram cinco pratos com o que encontrei no mato. Era o que faltava para mergulhar neste trabalho de garimpo de elemen...