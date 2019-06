Magazine Céu de estrelas Villa Mix Goiânia com presença de Liam Payne e show especial de Dinho Ouro Preto são os destaques da programação

Com a difícil missão de ser maior a cada ano, o Villa Mix Goiânia chega à nona edição prometendo agradar a todos os tipos de público. O festival, que já trouxe a cidade nomes como Demi Lovato e Maluma, este ano apostou no carisma de Liam Payne, ex-One Direction. Mas há nomes como Jorge & Mateus, Alok, Anitta, Leonardo e Kevinho em dois dias de festa no estacion...