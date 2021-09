Magazine Cães famosos dos desenhos animados, Scooby-Doo e Coragem se encontram em novo filme Na animação, os detetives adolescentes da Mistérios S.A irão para a cidade de Lugar Nenhum, no Kansas, onde conhecem Coragem, o Cão Covarde

Os dois cães mais medrosos do mundo das animações irão se juntar no novo filme "Scooby-Doo! Encontra Coragem". Na animação os detetives adolescentes da Mistérios S.A irão para a cidade de Lugar Nenhum, no Kansas, onde conhecem Coragem, o Cão Covarde. A dupla canina irá investigar o que torna a pacata Lugar Nenhum, cidade natal de Coragem e seus donos, Eustácio e Muri...