Magazine Câncer de Fátima Bernardes é raro, mas diagnóstico precoce eleva chance de cura A reportagem conversou com a ginecologista oncológica Vivian Sartorelli, do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, e com o urologista Marcelo Bendhack, especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia, para explicar as diferenças entre os dois tipos de câncer no útero

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, foi acometida pelo câncer de endométrio, também chamado de corpo do útero. Ele é um tipo mais raro, encontrado em menos de 3% das 316.280 mulheres brasileiras que receberam diagnóstico de câncer neste ano, segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer). Fátima descobriu a doença em estágio inicial. Passou por uma cirurg...