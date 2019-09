Magazine Câmara de Goiânia aprova criação do Museu Municipal Frei Confaloni Projeto de Lei Complementar de autoria do prefeito Iris Rezende (MDB) foi aprovado em segunda votação nesta quarta-feira (11)

Os vereadores da Câmara de Goiânia aprovaram, em segunda e última votação, nesta quarta-feira (11), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 12/2019, de autoria do prefeito Iris Rezende (MDB), que cria o Museu Municipal Frei Nazareno Confaloni, localizado no prédio da Estação Ferroviária de Goiânia, na Praça do Trabalhador Na prática, o museu já está em funcionamento desde ...