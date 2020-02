Magazine Buscas por 'sororidade' no Google sobem 250% após fala de Manu Gavassi no BBB 20 Cantora usou o termo para justificar o voto em Felipe Prior no paredão de domingo (9)

Manu Gavassi chamou atenção no BBB 20 ao usar a palavra "sororidade" para justificar o voto em Felipe Prior para o paredão no domingo (9). A cantora disse que tomou a decisão "por uma questão de sororidade". Logo em seguida, Prior perguntou o significado do termo e Manu, de forma ácida, disse que ele poderia aprender quando saísse da casa. Não demorou mu...