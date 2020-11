Magazine Buscando ajuda profissional

Nem sempre as tentativas de introduzir novos alimentos no dia a dia da criança são bem-sucedidas. No caso das que são muito seletivas, experimentar coisas novas torna-se um verdadeiro pesadelo e é motivo de frustração. Felizmente, esse não é o caso da pequena Lyandra de Jesus Figueiredo, de 8 anos. Sua mãe, a operadora de vendas e estudante de nutrição Alyne Eliana de Jesus,...