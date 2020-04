Uma grande recessão econômica mundial, com aumento do desemprego, crescimento da miséria e da pobreza e da concentração das riquezas, que podem levar a revoltas individuais e coletivas e todo tipo de atitude, das mais brandas às mais cruéis, para a busca pela sobrevivência. O futuro pós-pandemia do novo coronavírus, de acordo com o historiador Rafael Saddi, professor da Faculdade de História da UFG, tem tudo para ser desafiador para a humanidade. Para ele, o futuro próximo será trágico, talvez por um longo tempo.

“Os governos agora tentam evitar o colapso abrindo os cofres e entregando migalhas para a sobrevivência dos mais pobres ao mesmo tempo em que aprovam medidas que possibilitam a superexploração ainda maior da mão de obra, como a legalização da diminuição salarial com intensificação da jornada de trabalho”, explica. Para ele, governos de todas as vertentes tenderão, por medo das revoltas e do caos social, a fortalecer medidas de exceção, criando uma máquina mais repressiva.

Mas pensar em como vai ser o futuro depende de saber se o vírus continuará por anos sendo uma ameaça à humanidade, ou se encontraremos um modo mais veloz de dar uma resposta a ele. De qualquer forma, todo mundo já foi alterado. “Esse sentimento da possibilidade de perda de quem amamos nos modifica profundamente. A resposta que cada um fornece a isso é, embora marcado pela cultura do tempo, bastante individual.” Além do medo da morte, estamos pela quarentena, colocados diante da solidão e da saudade. “A ausência e a distância escancaram nossa profunda necessidade de existência social, nosso caráter necessariamente coletivo”, destaca.