Busca no Google define significado de 'professora' como prostituta Classificada pela plataforma como um "brasileirismo", a explicação está sendo duramente criticada dentro e fora da Internet

Apesar de ser uma palavra usual na Língua Portuguesa, o verbete 'professora' ganhou status de polêmica nas redes sociais nesta terça-feira, 22. Isso porque internautas passaram a compartilhar um print do significado da palavra oferecido pelo dicionário exibido no Google. No buscador, além de “mulher que ensina ou exerce o professorado”, a pala...