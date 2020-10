Magazine Bruxismo: hábito de apertar ou ranger os dentes pode ter ligação direta com o emocional Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o problema atinge 40% da população brasileira

Quando ainda era adolescente, a nutricionista Cecília Stefan Gebrim, de 31 anos, percebeu que algo de errado estava acontecendo durante o seu sono. “Quando eu acordava, estava com as bochechas mordidas e machucadas e tinha dor de cabeça. A gengiva também ficava irritada”, lembra. O seu pai, que já havia sido diagnosticado com bruxismo, desconfiou que o problema ...