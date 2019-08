Magazine Bruxaria ambientada nos tempos atuais é tema de filme de Rungano Nyoni

Depois de um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula (Maggie Mulubwa) é acusada de bruxaria. Após um rápido julgamento, a garota se torna culpada, sendo exilada em um campo de bruxas no meio do deserto. Não, este não é um filme da Idade Média. Trata-se do longa-metragem Eu Não sou Uma Bruxa, que entra em cartaz nesta quinta-feira nos cinemas. Na trama ambientada ...