Magazine Bruno & Marrone retornam às origens em seu novo álbum, o acústico ao vivo Studio Bar A dupla, que estourou nacionalmente em 2001, com o disco acústico Dormi na Praça, retorna a um disco ao vivo com músicas inéditas

Surtados de amor. Esta é a melhor definição para o novo álbum de Bruno & Marrone, Studio Bar – Live. A dupla, que estourou nacionalmente em 2001, com um disco acústico e com o hoje clássico Dormi na Praça - música que já tinha sido gravada em 1994, no primeiro CD -, retorna a um disco ao vivo com músicas inéditas e com o selo de sofrência B&M de canções...