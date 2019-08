Magazine Bruno e Marrone recebem da Embratur e de Bolsonaro o título de embaixadores do turismo Os selecionados recebem materiais de promoção internacional do turismo brasileiro com o objetivo de divulgar e influenciar turistas a visitarem o Brasil

Após reunião com Jair Bolsonaro e diretores da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), a dupla Bruno e Morrone recebeu do órgão o título de Embaixadores do Turismo Brasileiro. Agora, os dois passarão a divulgar cultura e turismo nacional por meio de suas redes sociais. Essa iniciativa não é novidade por parte da Embratur. O biólogo e apresentador Richard Rasmus...