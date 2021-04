Magazine Bruno, da dupla com Marrone, publica foto ao lado de foragido da Justiça Cantor esteve com Danilo Dubaiano, chefe da pirâmide financeira D9

O cantor sertanejo Bruno, 51, da dupla com Marrone, 56, publicou uma foto ao lado de Danilo Santana, considerado um foragido pela Justiça brasileira, em seu Instagram. "A palavra tem poder, dá uma olhada na minha última postagem! Obrigado por tudo", escreveu no registro divulgado no último domingo (18). Danilo Santana é também conhecido como Dubaiano. Ele fo...