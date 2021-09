Magazine Britney Spears fica noiva de Sam Asghari após quatro anos de namoro Após cerca de uma semana que o pai da cantora encerrou sua tutela, Britney tem mais esse marco no mês de setembro. Ela já havia dito que queria se casar durante a audiência e, agora, realizará essa vontade

Britney Spears, 39, ficou noiva de Sam Asghari, 27. A cantora e compositora publicou vídeos em sua conta no Instagram neste domingo (12) nos quais aparece brincando com o anel que ganhou do personal trainer, com quem namora há quatro anos. "Não posso acreditar nisso", escreveu a artista na postagem. ...