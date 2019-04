Magazine Britney Spears diz que estará de volta 'em breve' após internação em clínica "Minha família tem passado por muito estresse e eu só preciso de um tempo para lidar com isso", escreveu a cantora

Britney Spears se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após se internar em uma clínica de saúde mental no começo deste mês. No vídeo gravado e publicado no Instagram, a cantora norte-americana pediu que os fãs não acreditem em tudo o que veem e ouvem e disse que, neste momento, precisa de privacidade. "Minha família tem passado por muito estresse e eu só pre...