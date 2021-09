Magazine Britney Spears desativa conta do Instagram para celebrar noivado "Não se preocupem, pessoal. Estou apenas dando um tempo nas redes sociais para celebrar meu noivado. Eu volto em breve", escreveu a cantora

O perfil de Britney Spears, 39, no Instagram foi desativado na tarde desta terça-feira (14). Após especulações se a cantora tinha desativado a conta por iniciativa própria, ela publicou uma mensagem no Instagram avisando aos fãs que estava dando um tempo das redes sociais. "Não se preocupem, pessoal. Estou apenas dando um tempo nas redes sociais para celebrar meu no...