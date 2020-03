Magazine Brincadeira séria Pais e mães enfrentam o desafio de criar uma rotina para os filhos no período sem aulas por conta da pandemia do novo coronavírus

No primeiro dia, a brincadeira foi fazer uma enorme obra de arte com palitos de picolé. Mais tarde, a sala do apartamento transformou-se em um espaço para brincadeiras antigas, como pique-pega e pular corda. No segundo, a atividade planejada foi separar os velhos brinquedos para reutilizá-los ou doar e, antes de dormir, momento de leitura. Criar e manter uma ...