Magazine Brincadeira de criança

Muito além de brinquedos, as brincadeiras populares também estão guardadas na tradição. Na salva-bandeira, ou pique-bandeira, o objetivo é roubar a bandeira do time adversário e trazer para o seu campo. Disputas e estratégias pautam o jogo. Já na famosa passa-anel, quem vai jogar forma uma fila, com as mãos esticadas para a frente e semiabertas, em formato de concha, ...