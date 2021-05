O ex-BBB Hadson Nery, 39, registrou um boletim de ocorrência por calúnia e difamação contra o humorista Nego Di, 26, após os dois trocarem tuítes na noite da última terça-feira (4). O desentendimento começou após o comediante afirmar que estaria na final do BBB21, sendo que tinha dito que não iria.

"Respondendo à todos... Sim! Eu estarei na final! 'Ai, Nego Di... Mas tu não disse que não iria?' Sim! Assim como você que disse que não voltaria para o ex, mas voltou e tomou na bunda mais uma vez!", escreveu o humorista.

O ex-atleta respondeu ao tuíte escrevendo: "Para de falar do programa que te revelou. Tu era apenas um humorista que não faz ninguém rir. Dê graças a Deus por terem te escolhido... tu não é a Karol [Conká], dá uma segurada. Falei to leve."

Nego Di respondeu a Nery afirmando que o ex-BBB teria agredido uma mulher. "Não faço ninguém rir, mas nunca bati em mulher. Boa noite, machão!", completou. O ex-atleta então respondeu ao tuíte afirmando que levaria a alegação para a Justiça.

"Putz parceiro deste outro tiro no pé. Tens como provar isso? Pois é, porque se não tiveres te vejo na Justiça daí tu vai me fazer rir", completou. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo o caso foi registrado pelo 78º DP e encaminhado ao 5º DP.

"Um atleta profissional, de 39 anos, foi vítima de calúnia e difamação, na noite de terça-feira (4), na Bela Vista, São Paulo. Segundo o homem, o autor, de 26 anos, teria o acusado de agredir mulheres em uma postagem feita em uma rede social", diz o histórico do boletim de ocorrência.

Na quarta-feira (5) Nery publicou um vídeo mostrando o documento do boletim de ocorrência, e dizendo "Internet não é terra sem lei não". Na legenda, o ex-BBB escreveu: "Tu vai servir de exemplo Nego Di para muita gente porque eu cansei de ser acusado por algo que eu nunca fiz."

"Isso já me prejudicou muito, portanto agora vai ser desse jeito: falou de mim com relação a esse assunto vai pegar processo. Falei tô leve", finalizou. Procurada, a assessoria do humorista não se manifestou até a publicação deste texto.