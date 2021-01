Magazine 'Bridgerton' é o 5º maior lançamento da Netflix em todos os tempos; veja números Adaptação dos romances da autora Julia Quinn, a série criada por Chris Van Dusen e produzida por Shonda Rhimes, alcançou o primeiro lugar no ranking do serviço de streaming em 76 países

"Bridgerton", que estreou no último dia 25 de dezembro, vem fazendo um sucesso na Netflix com sua forma particular de apresentar uma trama de época sobre oito irmãos aristocratas. A série já é o quinto maior lançamento da plataforma de streaming em todos os tempos, com mais de 63 milhões de famílias tendo assistido à produção nos primeiros 28 dias. Adaptação dos ro...