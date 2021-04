Magazine Breno Simões fala sobre Paula Amorim em No Limite: 'Vão se surpreender' O casal que se conheceu durante o BBB 18 irá comemorar três anos juntos nesta quarta-feira (28)

O arquiteto e ex-BBB Breno Simões comentou sobre a participação de Paula Amorim, sua namorada e também ex-BBB, no reality No Limite. O casal que se conheceu durante o BBB 18 irá comemorar três anos juntos nesta quarta-feira (28). "Nunca tinha passado tanto tempo longe da Paula. Mesmo no começo do namoro, quando a gente ainda morava em cidades diferentes, a gente ...