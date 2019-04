Magazine Brega e sertanejo na Santafé Hall

Revelação do brega pernambucano, Ruanzinho será uma das atrações da noite de hoje na Santafé Hall. Também vai subir ao palco da casa a dupla Dyogo & Deluca. As apresentações estão marcadas para começar depois das 22 horas. Ruanzinho (foto) é um jovem artista que surgiu no Nordeste do País com o ritmo conhecido como batidão romântico. A música que projetou sua car...