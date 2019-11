Magazine Brasilidade é o tema do concerto no Palácio da Música neste domingo

A Orquestra Filarmônica de Goiás faz concerto no dia 24 de novembro, às 11 horas, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. A regência é do maestro britânico Neil Thomson (foto), diretor artístico e regente titular da Filarmônica desde 2014. No repertório obras apenas de compositores brasileiros. Serão apresentadas Concerto Grosso, One Minute Play, Canto...