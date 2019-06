Magazine Brasil termina Cannes Lions com ouro em filme e 85 leões O resultado do Brasil ficou aquém do total de Leões angariados nos últimos anos - em 2018, por exemplo, foram 101 prêmios

O Brasil terminou o Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade com um total de 85 Leões. Nas últimas categorias que tiveram os resultados divulgados ontem, dia de encerramento do festival, o Brasil angariou mais sete prêmios. O resultado mais importante foi para a agência Wieden+Kennedy São Paulo, para uma peça publicitária do desodorante Old Spice, da Procter &...