Magazine Brasil In Trio faz comemoração ao Dia do Choro Data comemorativa, celebrada nesta terça-feira, é homenagem à data de nascimento de Pixinguinha

O grupo goiano Brasil in Trio (foto) se apresenta hoje, no Teatro Sesi, às 20 horas. A ocasião é especial e comemora o Dia Nacional do Choro, celebrado em 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha. No tributo, os músicos convidam o maestro Jarbas Cavendish, compositor de obras do segundo álbum do trio, para uma participação especial. Para assisti...