Brasil In Trio executa música brasileira para bandas Apresentação será realizada dentro do projeto Terça no Teatro Sesi

O grupo Brasil In Trio (foto) é a atração do projeto Terça no Teatro Sesi desta terça-feira, a partir das 20 horas, com o espetáculo Música Brasileira para Banda. O grupo é formado pelos músicos Diego Amaral (percussão), Everton Luiz (sopros) e Julio Lemos (violão 7 cordas). O repertório conta com chorinho, música para banda sinfônica e a estreia mundial da versão ...