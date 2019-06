Magazine Brasil In Trio e Sinfônica apresentam repertório de música brasileira

O grupo Brasil In Trio (foto) e a Orquestra Sinfônica de Goiânia se unem nesta terça-feira para concerto conjunto no Teatro Goiânia, às 20 horas. Com um programa voltado somente para a música brasileira, o evento terá também a estreia do Concerto para Brasil In Trio e Orquestra, do jovem compositor goiano Alessandro Branco. Formado pelos músicos Everton Luiz (sopros),...