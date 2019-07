Magazine Brasil ganha novo estúdio focado em dublagem de games Espaço foi aberto pela Keywords Studios, que tem como clientes nomes como Ubisoft, Square Enix e Nintendo

Entre idas e vindas, o Brasil permanece um território estratégico no mercado dos videogames. O investimento recente da Keywords Studios no País corrobora com essa hipótese. A empresa, uma das maiores do mundo no ramo de localização, acaba de abrir um estúdio de dublagem de jogos em São Paulo. "O Brasil é um território chave para video games", disse Nicolas Liorzo...