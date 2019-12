Magazine Brasil cria instituto para fazer parcerias culturais com o exterior Ideia é promover a realização de projetos com outros países que incentivam a cultura

O Brasil vai criar, no início do próximo ano, um instituto de cultura, nos moldes dos institutos Goethe (Alemanha) e Cervantes (Espanha), para promover a realização de projetos com outros países que incentivam a cultura, disse o secretário de Cultura, Roberto Alvim, após encontro desta quinta-feira (19) com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Entre os paí...