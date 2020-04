Magazine “Brasília também é Goiás”, diz pesquisador Doutor em Planejamento Urbano, Frederico Assis estudou interações sociais que movimentam goianos em Brasília

Autor do livro Tradição da Modernidade – Memórias e Mobilidades Goianas no Urbanismo de Brasília, Frederico Assis, doutor em Planejamento Urbano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador associado do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, buscou entender, em seus trabalhos, as interações sociais que movimentam a vida de goianos em Brasília...