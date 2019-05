Magazine Brócolis é considerado guardião nutricional para quem busca alimentação saudável Vegetal é rico em cálcio, vitaminas A e C e ácido fólico

São tantos adjetivos elogiosos que, se fosse uma pessoa, o brócolis teria de fazer grande esforço para manter a modéstia. Vegetal em que as folhas, flores e talos são comestíveis, ele faz parte de uma família de alimentos considerados guardiães nutricionais. É primo do rabanete, couve-flor, repolho e couve-de-bruxelas, e rico em cálcio, vitaminas A e C e ácido ...