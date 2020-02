Magazine Botox é usado em tratamento de diversas doenças e problemas que vão de suor excessivo à enxaqueca A toxina botulínica é um poderoso aliado de profissionais de saúde no tratamento de doenças e problemas que vão do estrabismo à bexiga hiperativa

A juventude eterna ao alcance de uma agulhada. Procedimento que ganhou popularidade no início dos anos 2000, a aplicação de botox, nome popular da toxina botulínica, ficou mais conhecida pelos efeitos estéticos, como reduzir o número de rugas e marcas na área do rosto. O que pouca gente sabe é que o produto é também poderoso aliado de profissionais de saúde no t...