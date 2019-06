Magazine Boteco do Filhote, em Aparecida de Goiânia, é o vencedor do Comida di Buteco 2019 Petisco "Moquequita" deu o título de melhor bar de Goiás para o estabelecimento. Confira os demais vencedores da premiação

O Boteco do Filhote, em Aparecida de Goiânia, foi anunciado nesta segunda-feira (10) o vencedor do Comida de Buteco 2019. A receita que deu o título ao estabelecimento foi a "Moquequita", petisco feito de mini cestinhas de massa de pastel assada, recheadas com filé de tilápia puxado no azeite de oliva e leite de coco cremoso. Esta foi a 20ª edição da compet...