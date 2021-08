Magazine Boris Casoy volta à faculdade aos 80; conheça brasileiros que fizeram o mesmo Casoy diz que sempre viveu de desafios e que cursar veterinária é mais um

Aos 80 anos, o jornalista Boris Casoy surpreendeu o público ao revelar que entrou na faculdade de medicina veterinária. Por enquanto, por causa da pandemia, ele tem acompanhado as aulas de forma virtual, mas diz querer, assim que possível, conciliar as aulas presenciais com a apresentação do Jornal do Boris, nas manhãs da TV Gazeta --o curso na Universidade Cruzeiro d...