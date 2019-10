Magazine Booker Prize premia duas escritoras: Margaret Atwood e Bernardine Evaristo A decisão vai contra as regras do próprio prêmio, mas os juízes decidiram de última hora que não poderiam separar ou escolher apenas um trabalho para vencer a edição de 2019

O Booker Prize - um dos prêmios literários mais importantes do mundo - escolheu duas escritoras como vencedoras da edição 2019: Margaret Atwood, por "The Testaments", e Bernardine Evaristo, pelo livro "Girl, Woman, Other". A decisão vai contra as regras do próprio prêmio, mas os juízes decidiram de última hora que não poderiam separar ou escolher apenas um trabalho...