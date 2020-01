Magazine Book Lovers Kids: feira tem livros a partir de R$ 5 no Shopping Flamboyant Com entrada franca, atração busca incentivar a leitura e estará no shopping de 2 a 31 de janeiro

A Book Lovers Kids, considerada a principal feira de livros do Brasil está em Goiânia no Shopping Flamboyant de 2 a 31 de janeiro, e com foco no incentivo da leitura vai oferecer mais de 3 mil livros infantis e infanto-juvenil com valores a partir de R$ 5 reais. A entrada é gratuita. Os interessados podem escolher na lista de opções, que traz clássicos infantis e hist...