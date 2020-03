Shows como o da banda Boogarins e espetáculos cênicos, a exemplo da peça Quecosô, Oncotô, Proncovô?, do grupo Teatro Destinatário, estão temporariamente suspensos da programação do Centro Cultural UFG (CCUFG). O espaço, que comemora em 2020 uma década de atuação artística, está com suas atividades paralisadas até o dia 29 de março, conforme comunicados do Comitê de Gerenciamento da Crise Covid-19 da Universidade Federal de Goiás.

Na semana passada, o centro cultural havia lançado a sua programação especial de aniversário de 10 anos com uma agenda que mescla teatro, dança, ações educativas, música e exposição de arte. As novas datas dos espetáculos adiados serão divulgadas posteriormente, bem como as políticas de devoluções, caso seja necessário.

De acordo com a programação inicial, até o segundo semestre passam pelo CCUFG apresentações musicais como cantor Itamar Correia, o Encontro Internacional de Trompetistas, recital em homenagem a Nhanhá do Couto e o Festival Internacional de Música. Já nas artes cênicas, a programação envolve mostras, séries e apresentações específicas, como os espetáculos A Clara do Ovo, de Danilo Alencar, e Altas Baixarias, de Fernanda Pimenta.