Magazine Bonde do vinil Projetos de discotecagem com LPs pipocam pela noite de Goiânia, para alegria dos nostálgicos do bom e velho bolachão

É tudo uma questão de física. Quando a agulha da vitrola bate no disco, ondas sonoras são criadas e, por meio da ação, é possível ouvir aquela pérola gravada há 50 anos. O fetiche do arranhadinho pode até ser um dos motivos para o retorno do vinil nas prateleiras, mas é a experiência analógica o maior motivo de DJs contemporâneos promoverem o retorno dos bolachões. ...