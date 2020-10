Magazine Bonde da meia-noite Com diferentes narrativas, formatos e temáticas, filmes e séries de terror fazem sucessos nas plataformas digitais

Já faz alguns anos que o gênero do terror ganhou status de cult e passou a estrelar grandes festivais de cinema e televisão, como o Festival de Cinema de Berlim, e as premiações internacionais, com destaque para o Oscar, Emmy e Satellite Award. Diversos diretores se embrenham nas fronteiras do medo em filmes e séries que brincam com o psicológico, com temáticas base...